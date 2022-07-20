Джон Кирби рассказал о том, какие виды оружия будут переданы Белым домом Киеву.

США на этой неделе объявят новый пакет военной помощи Украине. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при американской администрации президента Джо Байдена. Джон Кирби объяснил СМИ, что среди поставок вооружений для киевского режима заявлены реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для артиллерии.

Администрация США объявит новый пакет помощи Украине, который станет уже шестнадцатым. Пакет будет включать больше HIMARS, дополнительные боеприпасы для РЗСО и для артиллерии. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что российская сторона направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок Североатлантическим военным альянсом вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров уведомил иностранных коллег о том, что любые грузы, которые содержат технику и оружие для ВСУ и киевского режима, станут законной целью для Минобороны РФ.

Белый дом не считает, что поездка Пелоси на Тайвань противоречит политике "одного Китая".

Фото и видео: Белый дом