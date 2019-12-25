Белый дом не считает, что поездка Пелоси на Тайвань противоречит политике "одного Китая"

Карин Жан-Пьер оценила визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Белый дом не считает, что поездка американского конгрессмена, члена Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань противоречит политике "одного Китая". Официальный представитель администрации США при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне уточнила, что страна остается непоколебима в своем содействии данному региону. Чиновницу пресса попросила оценить заявления о том, что занимающая третий по иерархии государственный пост в США Нэнси Пелоси посетит Тайвань в августе.

Я не стану комментировать поездку, которая не была объявлена аппаратом спикера. Я подчеркну, что США по-прежнему привержены политике "одного Китая", которая изложена в Законе об отношениях с Тайванем. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Ранее о поездке конгрессмена на Тайвань сообщили журналисты из Financial Times. Авторы статьи уточнили, что Нэнси Пелоси планировала посетить Тайвань еще в апреле текущего года, но отложила рабочую поездку из-за коронавирусной инфекции. Данный приезд стал бы первым за последние 25 лет, когда спикер Палаты представителей США приехал бы на остров.

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Фото и видео: Белый дом