Белый дом не имеет свидетельств того, что Россия купила у Ирана дроны

Джон Кирби оценил сведения о сделке России и Ирана по БПЛА.

США не имеют доказательств того, что Россия купила у Ирана беспилотные летательные аппараты, а российские военнослужащие проходят какую-либо подготовку к обращению с ними. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности от администрации при президенте Джо Байдене. СМИ задали вопрос Джону Кирби о том, есть ли информация о начале обучения военных из РФ коллегами из Тегерана по поставляемым дронам. Ранее о возможной сделке между Москвой и Тегераном предупреждал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

У нас нет никаких свидетельств того, что продажа действительно состоялась. По этой причине у нас нет и свидетельств того, что велось какое-либо обучение обращению с ними. Многое будет зависеть от того, как много будет куплено, какого рода вооружения у них есть. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт напомнил прессе о том, что Иран обладает собственным производством БПЛА. У иранских дронов есть возможность нести на себе вооружение. В США видели доказательства этому факту на примере атак в Ираке, Сирии по американским военным объектам. В Белом доме заметили, что серьезно относятся к ситуации и продолжают наблюдать за происходящим.

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Фото и видео: Белый дом