Белый дом: Байден много работает после ближневосточного турне

Джон Кирби объяснил, почему президент СШа не появляется на публике.

В Белом доме заявили о том, что американский президент Джо Байден много работает после ближневосточного турне. Такой информацией с местными журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне поделились координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби и официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер. Чиновники отметили, что в ближайшем графике политика на несколько дней нет публичных мероприятий. Они не стали уточнять, чем именно занимается лидер страны.

Президент прилично занят. Если вы не видите чего-то в публичном расписании, это не значит, что не происходит много работы. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер добавила о том, что у президента США в последние дни были встречи с высокопоставленными представителями администрации. Джо Байден якобы решал вопросы, касающиеся жизни обычных граждан. На территорию страны из Израиля и Саудовской Аравии он вернулся в ночь на воскресенье.

В США заявили об "изоляции" России после поездки Путина на саммит в Иран.

Фото и видео: Белый дом

