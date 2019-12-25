США ликвидировали лидера сирийской "Аль-Каиды"*

Халед Арури попал под авиаудар в Идлибе восемь дней назад.

США ликвидировали лидера сирийской террористической группировки "Аль-Каиды", запрещенной на территории РФ. Официальные представители Америки подтвердили, что фактический главарь экстремистской группировки "Хурас ад-Дин"(запрещена в РФ) уничтожен в рамках операции в Идлибе. Его смерть также подтвердили сами боевики.

В заявлении "Хурас ад-Дин", распространенном в арабских СМИ, говорится о том, что восемь дней назад Халед Арури был ранен. Он умер после авиаударов сил международной антитеррористической коалиции.

Напомним, что Халед Арури является уроженцев Иордании. Он известен под именем Абу аль-Кассам. Ранее мужчина был заместителем и по совместительству зятем Абу Мусаба аз-Заркави — основателя "Аль-Каиды" в Ираке. Позже из нее выросла террористическая организация ИГИЛ, которая также запрещена в России. В Сирии Халед Арури жил с 2015 года.

Протурецкие боевики заявили о бое с российским спецназом в Идлибе.