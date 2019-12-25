Пострадали пять населенных пунктов в Сирии.

Террористы обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом на брифинге с журналистами рассказал глава российского центра по примирения враждующих сторон Александр Щербицкий. Контр-адмирал заметил, что ответственность за операцию взяли сторонники запрещенной на территории РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра".

Щербицкий объяснил, что в провинции Идлиб боевики напали на населенные пункты Мелладж, Кавкаба, Маарет-Мухос, Дадих, а в провинции Алеппо - Анджара.

Напомним, что российская военная полиция патрулирует регион Алеппо и Хасеке. Силы РФ сопровождают гражданский транспорт на стратегической трассе М-4, расположенной между Айн-Исса и Телль-Тамр. Движение автомобилей организовано с 25 мая при содействии местной администрации в провинциях Ракка и Хасеке.

ВКС России активизировались в Идлибе.