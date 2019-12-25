На данный момент сообщений о пострадавших нет.

Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб. Об этом заявил журналистам во время брифинга представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев. По данным руководителя российского Центра, ответственность за нападение на себя взяли члены запрещенной на территории РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра".

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано контр-адмирал Олег Журавлев

Специалист добавил, что террористы обстреляли зону около Маарет-Мухоса. Военная полиция России продолжила патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Хасеке. Воздушное патрулирование было организовано через аэродром "Метрас".

Сирийские военные не пропустили американскую колонну в Эль-Хасаке.