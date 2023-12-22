В Петербурге мужчина получил 9 лет лишения свободы за отправку 37 тысяч рублей террористам

Девять лет лишения свободы получил иностранец, проспонсировавший террористическую группировку. Подробности сообщили в объединённой пресс-службе городских судов Петербурга.
Первый Западный окружной военный суд признал 22-летнего М. виновным в содействии террористической деятельности.
Военный суд установил: М., являясь приверженцем радикальных течений в исламе и, желая оказать материальную помощь участникам террористической организации, находясь в Санкт-Петербурге, осуществил безналичные переводы в общей сумме 37 000 рублей.
пресс-служба судов Петербурга
Военный суд назначил М. наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием 3 года в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее два подростка из Петербурга получили реальные сроки за теракт на железной дороге.
Фото: Piter.tv
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