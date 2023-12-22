В Петербурге мужчина получил 9 лет лишения свободы за отправку 37 тысяч рублей террористам

Первый Западный окружной военный суд признал 22-летнего М. виновным в содействии террористической деятельности.

Девять лет лишения свободы получил иностранец, проспонсировавший террористическую группировку. Подробности сообщили в объединённой пресс-службе городских судов Петербурга.

Первый Западный окружной военный суд признал 22-летнего М. виновным в содействии террористической деятельности.

Военный суд установил: М., являясь приверженцем радикальных течений в исламе и, желая оказать материальную помощь участникам террористической организации, находясь в Санкт-Петербурге, осуществил безналичные переводы в общей сумме 37 000 рублей. пресс-служба судов Петербурга

Военный суд назначил М. наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием 3 года в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее два подростка из Петербурга получили реальные сроки за теракт на железной дороге.

Фото: Piter.tv