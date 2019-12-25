ВКС России активизировались в Идлибе

Самолеты стали чаще появляться в небе над Сирией после стычки военной полиции с боевиками.

Воздушно-космические силы России активизировались в Идлибе. Об этом сообщили журналисты Al-Masdar News. Самолеты ВКС стали летать над сирийско провинцией после попытки боевиков остановить российский военный патруль в регионе. Местные СМИ отметили, что авиация из РФ не атаковала объекты в зоне деэскалации, но увеличила свое присутствие в воздушном пространстве.

В Al-Masdar News рассказали, что кроме истребителей в небе над Идлибом замечены дроны. Их запускают в качестве разведчиков над стратегически важной трассой М4. Данная дорога соединяет города Алеппо и Латакию. Напомним, что 7 апреля Россия проводила разведывательные полеты на беспилотниках, чтобы проследить за деятельность террористов.

На севере Сирии ликвидировали 14 боевиков.