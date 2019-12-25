На севере Сирии ликвидировали 14 боевиков

Курды организовывали нападение на регион присутствие турок в Сирии.

На севере Сирии турецкие военные ликвидировали 14 боевиков. Об этом сообщили сотрудники Минобороны страны через собственный аккаунт в Twitter. Специалисты рассказали журналистам из , что террористы готовили нападение в зоне турецкой операции "Щит Евфрата". Известно, что противников из Рабочей партии Курдистана удалось ликвидировать 2 апреля силами спецназа.

Турция полна решимости продолжить все необходимые шаги по обеспечению стабильности и мира в регионе прокомментировали в ведомстве

Напомним, что Анкара признала движение курдов террористическим, так как его члены угрожают национальным интересам государства и целостности Турции. Военные продолжают бороться против РПК с 2016 года на юго-востоке Турции, а также в Сирии.

Глава курдских женщин-военных погибла от рук турок.