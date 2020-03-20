Глава курдских женщин-военных погибла от рук турок

Халиду Тары ликвидировали в ходе турецкой операции в Ираке.

Глава женщин-военных из Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK) погибла от рук турок. Об этом сообщили в агентстве Anadolu со ссылкой на заявление представителей движения. Журналисты напомнили, что в Турции РКК считается террористической организацией.

В РКК объяснили, что силы Анкары ликвидировали Халиду Тары, которая погибла в ходе операции ВС на севере Ирака. Еще 17 февраля стало известно, что РКК оказывает поддержку правительственным силам Сирии. Бойцы РКК сражаются в идлибской зоне деэскалации на стороне Башара Асада. Они принимали участие в наступлении на военных в регионе, где располагается наблюдательный пункт Турции. Турецкая операция на севере Сирии ведется с 9 октября 2019 года. Армия воюет против вооруженных курдских формирований.

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Фото и видео: РКК, YouTube/Al Jazeera English, Sky News Australia