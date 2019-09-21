Эрдоган рассказал о новой операции в Сирии на востоке от Евфрата

Президент Турции заявил, что регион почти очищен от ИГИЛ*.

Турция завершила подготовку к новой операции в Сирии на востоке от Евфрата. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.

По словам главы государства, регион почти очищен от террористов Даиш (арабское название ИГИЛ*). Однако появилась другая организация "Сирийские демократические силы". По словам президента Турции, на самом деле это трюк, и она ничем не отличается от СНС (силы самообороны сирийских курдов). Анкара считает СНС сирийским ответвлением запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).

Ранее Турция и США договорились о создании координационного центра по совместным операциям и зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата. В свою очередь Дамаск считает, что страны посягают на суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Ранее в США заявили, что атаку на саудовские НПЗ не могла отразить ни одна система ПВО.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Видео: Youtube/ BBC News