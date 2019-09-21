В США заявили, что атаку на саудовские НПЗ не могла отразить ни одна система ПВО

14 сентября система ПВО США пропустила десятки беспилотников и крылатых ракет в Саудовской Аравии.

В США заявили, что ни одна отдельно взятая система ПВО и ПРО не смогла бы отразить атаку, подобную той, что была в Саудовской Аравии. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео, комментируя неотраженную атаку на саудовские НПЗ, выразил уверенность, что системы ПВО во всем мире работают "с переменным успехом". В ответ в Минобороны России заявили, что американская система ПВО не соответствует заявленным характеристикам. Также она имеет низкую эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями.

16 сентября Владимир Путин предложил Саудовской Аравии закупить для своей защиты российские комплексы С-400 или С-300.

14 сентября десятки беспилотников и крылатых ракет атаковали два НПЗ в Саудовской Аравии. После этого нападения на заводах произошли пожары. В результате добыча нефти в королевстве сократилась вдвое — на 5,7 млн баррелей в сутки. В Америке считают, что к инциденту причастен Иран.

Ранее мы писали, что Америка хочет перебросить дополнительные войска на Ближний Восток.

Видео: Youtube/ Incredible Facts