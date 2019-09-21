Америка хочет перебросить дополнительные войска на Ближний Восток

Это решение связано с недавней атакой беспилотников и крылатых ракет на Саудовскую Аравию.

Президент США Дональд Трамп решил перебросить дополнительные войска на Ближний Восток. Это решение связано с запросом Саудовской Аравии и ОАЭ о подкреплении. Об этом сообщил телеканал CNN.

В основном американские силы будут сфокусированы на ПВО и ПРО. При этом речь не идет об отправке "тысяч" военнослужащих.

Решение об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион было принято после атаки нефтяных объектов Saudi Aramco. Система ПВО США пропустила десятки беспилотников и крылатых ракет. В результате добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась вдвое — на 5,7 млн баррелей в сутки. В Америке считают, что к инциденту причастен Иран.

Ранее в Минобороны России назвали причину провала системы ПВО США в Саудовской Аравии.

Видео: Youtube/ NBC News, Incredible Facts