Протурецкие боевики заявили о бое с российским спецназом в Идлибе

Террористы отразили удары военных из РФ.

Протурецкие боевики заявили о бое с российским спецназом в Сирии. Об этом рассказали представители Twitter-аккаунта "Фронт национального освобождения" (NLF). Авторы публикации отметили, что террористы рассказали об успешном отражении удара на юге Идлиба, который предприняли военные из РФ.

Боевики отметили, что нападение произошло 24 июня вблизи населенного пункта Харш Бинин. После атаки есть раненые и погибшие. В в NLF не приводят доказательств произошедшего. В Минобороны РФ официально не прокомментировали данное заявление.

Обломки секретных ракет США с лезвиями показали на видео.

Видео: Twitter / @alwataniaTahrer