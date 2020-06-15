В результате нападения десятки боевиков погибли или получили ранения.

Сирия нанесла удар по десяткам террористов в Идлибе. Об этом сообщили журналисты местного Al-Masdar. По данным издания, самолеты Военно-воздушных сил Сирии ликвидировали колонну террористов в районе Джебель-эз-Завия. Эта территория расположена на провинции Идлиб.

В Al-Masdar добавили, что Сирия атаковала силы группировки "Хорас-эд-Дин", которая связана с террористической организацией "Аль-Каидой", запрещенной на территории России. В составе уничтоженной колонны также находились представители джихадистской группировки "Туркестанская исламская партия" (запрещенная в России). Боевики направлялись из населенного пункта Дейр-Сунбуль в Эль-Бараа.

Военные отметили, что в результате нападения десятки террористов погибли или получили ранения. Атака вывела из строя несколько единиц боевой техники и транспортных средств.

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии.

Видео: YouTube / VOA News