США изучат "серьезное предложение" РФ по обмену заключенными, если оно будет

Карин Жан-Пьер напомнила о находящейся в заключении Бриттни Грайнер.

США заявили, что изучат "серьезное предложение" РФ по обмену заключенными, если оно будет. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер отметила, что чиновники серьезно рассмотрят встречное предложение Москвы, если таковое поступит. Об этом пресс-секретарь Белого дома объявила в качестве ответа на вопрос о судьбе осужденной в РФ баскетболистки Бриттни Грайнер.

Мы хотим, чтобы Россия приняла это предложение. <...> Или же они могут сделать серьезное встречное предложение. Но они должны сделать серьезное ответное предложение. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница в очередной раз подтвердила местным СМИ, что американская сторона ранее отправила России свои инициативы по обмену заключенными.

США не рассматривают возможность продолжения продажи нефти из своего стратегического резерва.

Фото и видео: Белый дом