  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:20
59
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

США не рассматривают возможность продолжения продажи нефти из своего стратегического резерва

0 0

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что срок продажи не будет продлен.

США не рассматривают возможность продолжения продажи нефти из своего стратегического резерва. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне рассказала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер добавила, что по истечении отведенного для этого периода, продления меры не ожидается. СМИ спросили у чиновницы о том, планируют ли государственные деятели и дальше срока реализовывать по одному миллиону баррелей нефти ежесуточно. Установленный срок истечет в конце октября.

Мы не рассматриваем возможность новой продажи нефти из стратегического резерва помимо той, о которой вы говорите. Мне больше нечего сказать, мы не собираемся рассматривать новые продажи.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

США готовы на встречу с КНДР без предварительных договоренностей.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, карин жан-пьер, стратегические резервы нефти
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии