Карин Жан-Пьер прокомментировала недавнее тестирование баллистической ракеты со стороны Северной Кореи.

В Белом доме заявили о готовности к диалогу с КНДР, невзирая на ее ракетные пуски. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер напомнила, что страна готова общаться с руководством Северной Кореи без предварительных условий, а также несмотря на проводимые властями Пхеньяна запуски баллистического оружия.

Наша позиция по этому вопросу - дипломатия и диалог - остается прежней, она не изменилась… Это подчеркивает острую необходимость диалога и дипломатической работы. Мы понимаем это, и именно к этому мы призываем. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: Белый дом