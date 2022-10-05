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В Белом доме заявили о готовности к диалогу с КНДР, невзирая на ее ракетные пуски

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Карин Жан-Пьер прокомментировала недавнее тестирование баллистической ракеты со стороны Северной Кореи.

В Белом доме заявили о готовности к диалогу с КНДР, невзирая на ее ракетные пуски. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при  президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер напомнила, что страна готова общаться с руководством Северной Кореи без предварительных условий, а также несмотря на проводимые властями Пхеньяна запуски баллистического оружия.

Наша позиция по этому вопросу - дипломатия и диалог - остается прежней, она не изменилась… Это подчеркивает острую необходимость диалога и дипломатической работы. Мы понимаем это, и именно к этому мы призываем. 

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Власти США привержены к достижению полной денуклеаризации территории Корейского полуострова. Чиновники настроены на серьезную работу по внешнеполитической линии ради достижения прогресса в текущем вопросе.

США изучат "серьезное предложение" РФ по обмену заключенными, если оно будет.

Фото и видео: Белый дом

Теги: баллистическая ракета, белый дом, карин жан-пьер, кндр, северная корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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