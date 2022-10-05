В Белом доме заявили о готовности к диалогу с КНДР, невзирая на ее ракетные пуски. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер напомнила, что страна готова общаться с руководством Северной Кореи без предварительных условий, а также несмотря на проводимые властями Пхеньяна запуски баллистического оружия.
Наша позиция по этому вопросу - дипломатия и диалог - остается прежней, она не изменилась… Это подчеркивает острую необходимость диалога и дипломатической работы. Мы понимаем это, и именно к этому мы призываем.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Власти США привержены к достижению полной денуклеаризации территории Корейского полуострова. Чиновники настроены на серьезную работу по внешнеполитической линии ради достижения прогресса в текущем вопросе.
США изучат "серьезное предложение" РФ по обмену заключенными, если оно будет.
Фото и видео: Белый дом
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