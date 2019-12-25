США и НАТО начали процедуру вывода войск из Афганистана

Вывод войск закончится 11 сентября 2021 года.

США и НАТО начали выводить войска из некоторых баз в Афганистане. Об этом сообщил командующий войсками генерал Скотт Миллер, информирует РИА Новости.

Мы начали осуществлять вывод с ряда баз. Скотт Миллер, командующий войсками США и НАТО

Также сообщается, что все базы, где располагались военные, будут переданы вооруженным силам Афганистана.

Напомним, 14 апреля президент США Джо Байден заявил, что вывод американских военных планируется начать до 1 мая. Завершить эту операцию власти США хотят до 11 сентября. Сопровождать войска будут бомбардировщики и авианосец.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко считает, что после переворота в страну планировали ввести войска НАТО.

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