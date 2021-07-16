Берлин и Вашингтон начинают партнерство по энергетическим вопросам.

Американский президент Джо Байден заявил, что США и ФРГ запускают партнерство по энергетике для помощи Украине. Такое заявление политик сделал во время пресс-конференции в Вашингтоне вместе с немецким канцлером Ангелой Меркель. Совместная деятельность двух стран будут направлена на оказание помощи государствам из Центральной Европы, а также Украине. Подробности программы глава Белого дома не раскрыл.

И сегодня мы запускаем партнерство по климату и энергетике, чтобы поддержать энергетическую безопасность и развитие технологий устойчивой энергетики в развивающихся экономиках, в том числе в Центральной Европе и на Украине. Джо Байден, президент США

В справочных материалах для журналистов говорится о том, что партнерство будет включать в себя три основных пункта. Речь идет об укреплении взаимодействия по борьбе с климатическими изменениями, разработке критически значимых энергетических технологий, а также ускорении перехода к устойчивой энергетике в формирующихся национальных экономиках.

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Видео: YouTube / Fox News