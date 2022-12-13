США хотят, чтобы мирный план ЮАР опирался на видение Зеленского

Джон Кирби оценил мирную инициативу Африки по украинскому кризису.

Американская администрация при президенте Джо Байдене будет готовы приветствовать мирную миссию группы африканских стран во главе с ЮАР в том случае, если ее предложения получат поддержку украинских властей и президента Владимира Зеленского, а также будут опираться на подходы "формулы мира"м киевского режима по урегулированию регионального конфликта. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Таким образом чиновник оценил выступления президента ЮАР Сирила Рамафоса, который рассказал о согласии руководства РФ и Украины принять африканскую миссию с их мирной инициативой.

Мы поддержим любое мирное предложение третьей стороны, которое посчитаем заслуживающим доверия, реализуемым и устойчивым. Для этого... необходимо, чтобы его поддержал президент Зеленский и украинский народ. Ничто об Украине без Украины. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джо Кирби добавил, что мирный план, который поддержали бы США, должен начинаться с принципов ООН и "хотя бы содержать ссылку" на десять пунктов, предложенных Владимиром Зеленским.

В Белом доме заявили, что при необходимости помогут Киеву отремонтировать ЗРК Patriot.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television