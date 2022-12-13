США готовят террористов на военной базе Ат-Танф, заявил Асад

Башар Асад обвинил Вашингтон в противоправной деятельности в регионе.

Руководство Сирии обладает доказательствами подготовки американской стороной международных террористов на территории своей военной базы Ат-Танф. Соответствующее заявление в интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал президент Башар Асад. Политик заметил, что на Ближнем Востоке время от времени боевики отправляются для организации терактов против армии Сирии.

Ат-Танф представляет собой целый лагерь террористов, и у него нет другой цели. Что получают США от присутствия в этом районе в сердце пустыни? Нет сомнений, что у них лагеря для террористов, в которых находятся десятки тысяч со своими семьями. Башар Асад, президент Сирии

Напомним, что вмериканская военная база Ат-Танф расположена в южной части сирийской провинции Хомс. Объект находится неподалеку от государственной границы с Ираком и Иорданией.

Большинство сирийцев желают России победы в спецоперации, заявил Асад.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости