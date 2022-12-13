Башар Асад призвал закончить с однополярным миром и сделать его более безопасным.

Народ Сирии поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на территории Украины. Соответствующее заявление в интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал президент Сирии Башар Асад. Политик уверен в том, что победа Москвы позволит сделать мир более безопасным и спокойным. Глава Сирии пояснил, что именно таково восприятие граждан и реальное воздействие боевых действий в европейском регионе. Эта СВО уже сейчас меняет всемирный баланс, так как частично страдания Сирии, Ирака и других сторон вызваны именно представителями однополярного мира. Он заметил, что большинство местных жителей желают РФ победы в ее СВО.

Безусловно, сирийский народ с большим воодушевлением поддерживает Россию по ряду причин. С одной стороны, это солидарность, так как РФ поддержала сирийцев в борьбе против терроризма, с другой - есть более глобальный взгляд. Башар Асад, президент Сирии

Запад развязал третью мировую войну руками Зеленского, заявил Асад.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости