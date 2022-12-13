Президент Сирии рассказал, что боевые действия потеряли традиционную форму противостояния между странами.

Коллективный Запад начал третью мировую войну, которую ведет руками местных неонацистов на территории Украины и президента Владимира Зеленского. Подобное мнение в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" высказал президент Сирии Башар Асад. Политик счел, что киевский руководитель ведет войну против Москвы от лица Запада собственной национальной армией, которая состоит из нацистов. По мнению спикера, аналогичная ситуация складывается на Ближнем Востоке, где руками террористов Запад пытается противостоять Сирии и другим странам.

Я считаю, что третья мировая война идет, однако отличается по форме.ейчас эта ситуация существует, однако из-за современного оружия, особенно ядерного, есть сдерживающая сила от традиционной войны, поэтому войны идут в сторону прокси-войн. Башар Асад, президент Сирии

Асад: Сирия признает новые границы России с присоединившимися регионами.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости