Джон Файнер призвал дождаться начала работы администрации Трампа.

В американской администрации при президенте Джо Байдене готовы пересмотреть подход к развертыванию национальных ядерных сил в том случае, если страны, включая Китай, продолжат наращивать собственные стратегические арсеналы. Соответствующее заявление сделал заместитель советника лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Файнер. Иностранный чиновник выступил перед аудиторией в рамках мероприятия, организованного аналитическим центром Фонд Корнеги* (* - организация, выполняющая функции иностранного агента и признанная нежелательной в России).

Китай здесь на первом месте, но есть и другие вызывающие беспокойство государства — продолжат увеличивать запасы и развернутые силы, может наступить момент, когда изменения в развертывании со стороны США будут не только рациональными, но и необходимыми. Джон Файнер, эксперт

Иностранный эксперт заметил, что власти в Вашингтоне стремятся к контролю над вооружениями, однако США готовы адаптироваться к любым изменениям, происходящим в глобальной ядерной динамике. В Белом доме готовы усилить боеготовность ядерных сил, если Россия откажется соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и перестанет взаимодействовать с США.

Белый дом: Трамп сможет вести переговоры с Россией по ДСНВ до его истечения.

Фото и видео: YouTube / Carnegie Endowment* (* - организация, выполняющая функции иностранного агента и признанная нежелательной в России).