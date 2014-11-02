Джон Файнер рассказал о неопределенности будущего по ДСНВ.

У будущей администрации избранного американского президента-республиканца Дональда Трампа будет возможность вести переговоры с Москвой по двустороннему Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до момента истечения срока соглашения, намеченного на февраль 2026 года. Соответствующее заявление сделал заместитель советника лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Файнер. Иностранный чиновник выступил перед аудиторией в рамках мероприятия, организованного аналитическим центром Фонд Корнеги* (* - организация, выполняющая функции иностранного агента и признанная нежелательной в России).

У следующей администрации будет возможность переговоров с Россией до того, как ДСНВ истечет в феврале 2026 года. Джон Файнер, эксперт

Иностранный чиновник добавил, что власти в Вашингтоне в будущем продолжат попытки взаимодействия с Москвой по стратегической стабильности.

Россия обладает возможностями для ядерного удара по США, заявил Белый дом.

Фото и видео: YouTube / Carnegie Endowment* (* - организация, выполняющая функции иностранного агента и признанная нежелательной в России).