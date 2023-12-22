США добиваются от союзников поставки Украине дополнительных систем Patriot

Джейк Салливан рассказал о продлении помощи Украине в сфере ПВО.

В американской администрации при президенте Джо Байдене пытаются добиться от своих иностранных союзников поставки армии киевского режима дополнительных комплексов зенитных ракетных установок Patriot производства США, однако сейчас речь в любом случае не идет о возможности передачи Вооруженным силам Украины десятков этих систем. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник ответил на вопрос СМИ о том, могут ли западные партнеры передать ВСУ сразу десятки подобных систем. Спикер отметил, что это не будет "верным порядком цифр".

Одна из тем, которые я обсуждаю каждый день по меньшей мере с каким-то одним союзником, если не многочисленными, - это доставка на Украину большего числа батарей Patriot. Лишь недавно мы получили хорошие новости от союзника о передаче одного.

Джейк Салливан, помощник главы США

Джейк Салливан пояснил, что власти США также добиваются передачи Украине "других систем, помимо Patriot". В особенности затрагиваются вопросы, связанные оебспечением противовоздушной обороны страны.

США хотят ускорить передачу оружия Киеву, но не будут давать его каждую неделю.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television