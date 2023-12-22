США хотят ускорить передачу оружия Киеву, но не будут давать его каждую неделю

Американская администрация при президенте Джо Байдене пытается ускорить темпы поставок вооружений армии киевского режима, но передачи пакетов военной помощи для ВСУ со стороны Пентагона США каждую неделю не будет. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Как раз в ближайшие дни у нас вновь будет то, что мы называем пакет PDA (Presidential Drawdown Authority), поскольку мы пытаемся по-настоящему повысить темпы поставок. Я не стану утверждать, что передача пакетов будет каждую неделю.
Джейк Салливан, глава США
Иностранный чиновник заметил, что в случае украинского кризиса имела место шестимесячная задержка в возможностях оказывать помощь Украине, в связи с чем ВСУ оказались в определенной яме на поле боя. Однако теперь Вашингтон стремится помочь ВСУ выбраться из этой ямы как можно быстрее. Джейк Салливан отметил, что в день подписания главой государства документа о выделении дополнительной помощи ВСУ, стране была отправлена поддержка. На текущий момент часть из этих вооружений уже сейчас находится на поле боя. В пятницу, 10 мая, глава США одобрил выделение еще одного пакета военной помощи.
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Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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