Сотрудники СПбГУ нашли дипломы и сертификаты Bard College*

Информация о находке передана в городскую прокуратуру.

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета обнаружили документы американского Bard College* (*неправительственная организация, признанная в России нежелательной). Информация о находке передана в городскую прокуратуру. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

В конце июля этого года исполняющий обязанности начальника учебного отдела по направлению "Искусства и гуманитарные науки" нашёл в одном из шкафов оформленные дипломы об окончании, сертификаты, а также обложки для документов Bard College*. Некоторые дипломы и сертификаты были выданы выпускникам 2020–2021 учебного года. В пресс-службе вуза сообщили, что предыдущий начальник отдела уволился, передав дела и документы не надлежащим образом.

В конце июня этого года Генеральная прокуратура РФ признала деятельность американской образовательной неправительственной организации Bard College нежелательной. По мнению прокуратуры, деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. Спустя пару дней руководство СПбГУ прекратил сотрудничество с признанным нежелательным Bard College.

Университет сотрудничал с американским вузом более 20 лет. Петербургский университет выдавал дипломы бакалавра Bard College* тем, кто заканчивал учебу на факультете свободных искусств и наук. В свою очередь в Америке выдались магистерские дипломы по программам кураторские исследования и музыкальная критика.

Ранее мы писали, что прокуратура Петербурга потребовала заблокировать 9 сайтов по продаже дипломов.

Фото: Piter.tv