СПбГУ прекратил сотрудничество с признанным нежелательным Bard College

Каждый год американский колледж в качестве пожертвований перечислял факультету свободных искусств СПбГУ не меньше полумиллиона долларов.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) разорвал все связи с Бард-колледжем (Bard College), который был признан Генпрокуратурой РФ нежелательной организацией. Об этом сообщила пресс-служба петербургского университета.

Каждый год американский колледж в качестве пожертвований перечислял факультету свободных искусств СПбГУ не меньше полумиллиона долларов. Эти деньги шли на надбавки преподавателям, проводились семинары и приглашались сторонние лекторы.

Замректора по международной деятельности Сергей Андрюшин направил в Bard College письмо о расторжении соглашений.

В СПбГУ 19 июня начался прием документов абитуриентов.

Фото: Piter.tv