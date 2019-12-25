В СПбГУ начался прием документов абитуриентов

В этом году Университет предлагает 119 образовательных программ. Свыше 2000 мест являются бюджетными.

С сегодняшнего дня в СПбГУ приемная комиссия принимает документы абитуриентов. Об этом сообщили в пресс-службе Университета 19 июня.

Поступающим доступны для выбора 119 образовательных программ. С каталогом направлений можно ознакомиться на сайте. В этом году Университет выделил свыше 2000 бюджетных мест. Прием заявлений в связи эпидемиологической обстановкой будет проходить в онлайн-формате через личный кабинет абитуриента на официальном сайте СПбГУ или с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн".

Правом поступления без вступительных испытаний могут воспользоваться выпускники, которые стали победителями или призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Дополнительные баллы при поступлении могут получить абитуриенты, которые имеют спортивные награды, золотой значок ГТО, аттестат или диплом о среднем образовании с отличием, грамоты, подтверждающие победу в интеллектуальных и творческих состязаниях. Максимальное количество дополнительных баллов - 10.

Ранее на Piter.tv сообщили, где в Петербурге жить абитуриенту во время подачи документов в университет и творческих конкурсов.

Фото: Piter.tv