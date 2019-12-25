Генпрокуратура России признала нежелательной организацией "Bard College"

С 1997 года "Бард колледж" сотрудничает с СПбГУ.

Генеральная прокуратура РФ признала деятельность американской образовательной неправительственной организации "Бард колледж" ("Bard College", США) нежелательной. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, – говорится в сообщении.

Известно, что информация о принятом решении направлена в Министерство юстиции России, чтобы внести сведения в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность запрещена на территории РФ.

Напомним, СПбГУ сотрудничает с Бард-колледжем уже более 20 лет. Петербургский университет выдает дипломы бакалавра "Бард колледжа" тем, кто заканчивает учебу на факультете свободных искусств и наук. В свою очередь в Америке выдают магистерские дипломы по программам кураторские исследования и музыкальная критика.

Ранее мы писали, что факультет свободных искусств и наук СПбГУ реорганизуют в самостоятельный университет.

Фото: Facebook / Bard College