Прокуратура Петербурга потребовала заблокировать 9 сайтов по продаже дипломов

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.

Прокуратура Невского района Петербурга потребовала заблокировать доступ к девяти сайтам с информацией о продаже поддельных дипломов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На девяти сайтах была опубликована информация о продаже поддельных дипломов о высшем образовании. За изготовление и сбыт фальшивых документов грозит уголовная или административная ответственность.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. Теперь документы направят в Роскомнадзор.

Ранее суд Петербурга запретил поддельный сайт по продаже билетов в "Мюзик Холл". Прокуратура наткнулась на данный сайт "musichtheatre.com/" во время мониторинга. Владельцем данного сайта являлось лицо из США, а билеты на сайте продавались с наценкой более 150%.

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