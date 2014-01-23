Суд Петербурга запретил поддельный сайт по продаже билетов в "Мюзик Холл"

Петроградский районный суд признал незаконным зарегистрированный в США сайт, продававший поддельные билеты в театр "Мюзик-Холл" в Петербурге. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба городских судов.
Прокуратура наткнулась на данный сайт "musichtheatre.com/" во время мониторинга. Владельцем данного сайта являлось лицо из США, а билеты на сайте продавались с наценкой более 150%.
Суд запретил работу данного сайта.
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Фото: ВКонтакте / Театр "Мюзик-Холл"
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