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Суд Петербурга запретил поддельный сайт по продаже билетов в "Мюзик Холл"
Сегодня, 12:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Суд Петербурга запретил поддельный сайт по продаже билетов в "Мюзик Холл"

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Билеты на сайте продавались с наценкой более 150%.

Петроградский районный суд признал незаконным зарегистрированный в США сайт, продававший поддельные билеты в театр "Мюзик-Холл" в Петербурге. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба городских судов.

Прокуратура наткнулась на данный сайт "musichtheatre.com/" во время мониторинга. Владельцем данного сайта являлось лицо из США, а билеты на сайте продавались с наценкой более 150%.

Суд запретил работу данного сайта.

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Фото: ВКонтакте / Театр "Мюзик-Холл"

Теги: билеты, мюзик холл, театр
Категории: Лента новостей,

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