  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Банки предупредили о мошенниках, предлагающих бонусы за вакцинацию
Сегодня, 10:46
178
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Банки предупредили о мошенниках, предлагающих бонусы за вакцинацию

0 0

Эксперты просят не вводить личные данные на подозрительных сайтах.

Российские банки предупредили о мошенниках, предлагающих бонусы за вакцинацию. Об этом рассказали журналисты "РБК" со ссылкой на представителей кредитных организаций Газпромбанк и ВТБ. Специалисты уточнили, что преступники размещают в Интернете объявления о начислении бонусов клиентам за сделанную прививку от коронавируса.

Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (ФИО, номер телефона) и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам.

Антон Яценко, контент-аналитик "Лаборатории Касперского" 

Эксперт компании призвал россиян быть бдительными и не поддаваться на действия мошенников. В Москве стали все чаще выявлять продавцов поддельных сертификатов о вакцинации, QR-кодов для посещения заведений общепита. Сведения ведут на поддельный сайт государственных услуг. 

В Вене арестовали подозреваемого в участии в грабежах выходца из России.

Фото: Piter.tv

Теги: банк, массовая вакцинация, мошенники
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии