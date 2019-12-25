Эксперты просят не вводить личные данные на подозрительных сайтах.

Российские банки предупредили о мошенниках, предлагающих бонусы за вакцинацию. Об этом рассказали журналисты "РБК" со ссылкой на представителей кредитных организаций Газпромбанк и ВТБ. Специалисты уточнили, что преступники размещают в Интернете объявления о начислении бонусов клиентам за сделанную прививку от коронавируса.

Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (ФИО, номер телефона) и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам. Антон Яценко, контент-аналитик "Лаборатории Касперского"

Эксперт компании призвал россиян быть бдительными и не поддаваться на действия мошенников. В Москве стали все чаще выявлять продавцов поддельных сертификатов о вакцинации, QR-кодов для посещения заведений общепита. Сведения ведут на поддельный сайт государственных услуг.

В Вене арестовали подозреваемого в участии в грабежах выходца из России.

Фото: Piter.tv