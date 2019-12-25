Банда состояла из 11 членов.

В Вене арестовали подозреваемого в участии в грабежах выходца из России, Об этом сообщается в официальном заявлении правоохранительных органов Австрии. Известно, что раскрыта серия преступлений, в которой подозревается 17-летний молодой человек. Сейчас он заключен под стражу. Юноша является выходцем из РФ.

В общей сложности банда состояла из 11 участников. В ней были задействованы 10 мужчин и одна женщина. Возраст преступников колеблется от 15 до 18 лет. В списке полиция выявила двух румын, двух болгар, серба, сирийца, четырех австрийцев и выходца из России. Мошенники украли наличные средства, мобильные устройства, другие ценные предметы. Они совершили по меньшей мере пять нападений с общей суммой ущерба в пять тысяч евро.

Чаще всего жертвами становились из ровесники, но также молодым людям удалось ограбить 56-летнего местного жителя. Преступные рейды совершались в районах Фаворитен и Майдлинг. Предполагаемый главарь ОПГ - 16-летний сирией. Вместе с выходцем из РФ он был арестован еще в марте. Все фигуранты расследования признались в совершенном частично.

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