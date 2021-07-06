В Амурской области сотрудники УФСБ задержали увлёкшегося "романтикой 90-х"

Мужчина отправится в СИЗО к соучастникам ОПГ.

В Амурской области сотрудники УФСБ России задержали очередного мужчину, увлёкшегося "романтикой 90-х". По информации от надзорного ведомства, "спортсмен" вместе с коллегами по бойцовскому клубу вымогали личное имущество и денежные средства у граждан. Преступления совершались в Благовещенске. Злоумышленники угрожали своим жертвами лишением жизни.

В настоящее время фигуранты расследования находятся в СИЗО. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательстве в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье подразумевает лишение свободы на срок до 15 лет.

Против бывшего губернатора Кировской области Белых возбудили дело о превышении полномочий.

Фото и видео: Telegram/ОПЕР слил



