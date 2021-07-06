Против бывшего губернатора Кировской области Белых возбудили дело о превышении полномочий

Дело возбуждено по материалам ФСБ РФ.

Против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбудили дело о превышении должностных полномочий. Об этом рассказали представители регионального управления Следственного комитета. В надзорном ведомстве уточнили, что ранее мужчина был осужден за взятку.

В отношении Никиты Белых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 286 УК РФ пресс-служба СК РФ по региону

Известно, что новое расследование возбуждено по материалам ФСБ России.

В Коломне простились с мэром города.

Фото и видео: Следственный комитет России