В Коломне простились с мэром города

Его похоронили на новом Городищенском кладбище.

В Успенском кафедральном соборе Коломны 4 июля прошла церемония прощания с главой города Денисом Лебедевым.

Его похоронили на новом Городищенском кладбище.

Напомним, Лебедева обнаружили мертвым в собственной квартире 2 июля. Полицейские зафиксировали на трупе огнестрельное ранение. Сообщается, что мэр свел счеты с жизнью. К такому решению Лебедев мог прийти из-за личных трудностей и бытовых конфликтов. У него осталась вдова и двое детей школьного возраста. Временно исполняющей обязанности главы городского округа Коломна назначена Людмила Мордовская.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства.

Ранее мы сообщали, что акционист Крисевич арестован на два месяца за стрельбу у Кремля.

Фото: Facebook/Денис Лебедев



