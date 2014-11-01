Мэр Коломны найден мертвым в квартире. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. На данный момент специалисты считают основной версией гибели мужчины самоубийство. Такое решение чиновник мог принять из-за участившихся бытовых конфликтов.
Известно, что тело 46-летнего Дениса Лебедева было обнаружено полицией дома. Представители закона зафиксировали на трупе огнестрельное ранение.
Мэр Краснотурьинска доставил дрова пенсионерке, пожаловавшейся Путину на отсутствие газа.
Фото: Telegram/LifeShot
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