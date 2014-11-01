Денис Лебедев погиб от огнестрельного ранения.

Мэр Коломны найден мертвым в квартире. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. На данный момент специалисты считают основной версией гибели мужчины самоубийство. Такое решение чиновник мог принять из-за участившихся бытовых конфликтов.

Известно, что тело 46-летнего Дениса Лебедева было обнаружено полицией дома. Представители закона зафиксировали на трупе огнестрельное ранение.

Мэр Краснотурьинска доставил дрова пенсионерке, пожаловавшейся Путину на отсутствие газа.

Фото: Telegram/LifeShot