Мэр Краснотурьинска доставил дрова пенсионерке, пожаловавшейся Путину на отсутствие газа

Мэр Краснотурьинска Александр Устинов доставил дрова пенсионерке, пожаловавшейся во время прямой линии российскому президенту Владимиру Путину на отсутствие газа. Местные чиновники пообещали, что газ к участку будет проведен в 2023 году, когда будет завершено строительство трубопровода. Пока что к зданию волонтеры по поручению главы города доставили запас дров.
Как и обещал, приобрел дрова, и их разгрузили у Светланы Вильевны.
Александр Устинов, мэр Краснотурьинска
Жительница Свердловской области Светлана Култыгина ранее рассказала политику, что ее дом не подключен к системе газоснабжения. При этом женщина уточнила, что рядом с ней находится дом мэра, в котором уже проведена газификация. Губернатор региона Евгений Куйвашев пообещал, что проблему пенсионерки решат. Он созвонился с главой города. Также стало известно, что у мэра нет дачи и участка. Ситуация взяла на контроль прокуратурой и СК по региону.
Фото и видео: Instagram/a.y.ustinov
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