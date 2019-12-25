СМИ: вода у Халактырского пляжа была отравлена из-за течи в коммерческом танкере

В ТАСС заявили, что акваторию Авачинского залива загрязнил частный танкер, который разыскивается местными властями.

СМИ: вода у Халактырского пляжа на Камчатке была отравлена из-за течи в коммерческом танкере. Об этом журналистам ТАСС сообщил собственный источник в экстренных службах Дальневосточного региона.

По предварительным данным, мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол. Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведется поиск заявление эксперта

Представитель ведомства отметил, что в данном районе Тихого океана ведутся активные передвижения морских грузовых кораблей. Ранее в акватории Камчатки было зафиксировано превышение содержания нефтехимических продуктов, а также фенола. Местные жители заявили о проблемах с кожей и воспалением глаз из-за купания в воде, а также массовой гибели морских животных, которые выбросились на прибрежную территорию. Инциденты зафиксированы на трех участках акватории Авачинского залива в Камчатском крае, в Большой и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабья.

Тихоокеанский флот опроверг перевозку топлива у берегов Камчатки.

Видео: Instagram / kristy_rozenberg