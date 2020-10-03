Природоохранная прокуратура региона ведет проверку.

На Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег. По словам "РИА Новостей" со ссылкой на врио министра природных ресурсов и экологии края Алексея Кумарькова, причиной этой трагедии может быть химическое загрязнение воды. Ранее местные жители опубликовали фотографии и видео, на которых видно, что побережье региона усеяно погибшими морскими звездами, ежами и даже осьминогами. Отдельные пользователи соцсетей уведомили о том, что обнаружили ларгу и несколько мертвых чаек без видимых следов травм.

Глава региона Владимир Солодов заявил, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет. У местных жителей после купания появилось раздражение на коже и опухли глаза. По итогам забора воды оказалось, что норма содержания нефтепродуктов в воде превышает допустимую в 3,6 раза, а фенолов - в 2 раза. Предположительно, морская акватория могла пострадать из-за разлива технического масла. По данному факту ведутся следственные мероприятия.

Поскольку морские животные были выброшены штормом и в районе бухт Большая и Малая Лагерная Петропавловска-Камчатского, то и там мы отобрали пробы воды. Данные будут в понедельник. Но уже сейчас специалисты говорят, что там повышены нефтепродукты, фенолы. Что это и каков источник — надзорные органы выясняют Алексей Кумарьков, министр природных ресурсов и экологии края

Чиновник предположил, что массовый выброс на берег животных, раздражения на коже у людей и опухание глаз плавцов, изменения цвета воды связаны между собой.

В Австралии на берег выбросились около 300 дельфинов - гринд.

Видео: Instagram / kristy_rozenberg