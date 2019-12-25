В ВВО рассказали, что действия Минобороны не могли повлиять на ухудшение экологической обстановки в регионе.

Тихоокеанский флот опроверг перевозку топлива у берегов Камчатки. Об этом рассказали представители пресс-службы Восточного военного округа. Чиновники отметили, что ТОФ не имеет никакого отношения к загрязнению воды около Халактырского пляжа, которое привело к массовой гибели морских животных.

Информация, распространяемая представителями зарубежных организаций о возможной причастности Тихоокеанского флота к загрязнению океанической воды в районе Халактырского пляжа в 30 километрах от города Петропавловск-Камчатский, не соответствует действительности пресс-служба ВВО

Военные подчеркнули, что в последнее время в регионе ( на полигоне Радыгино и акватории Авачинского залива) не проводились крупные учения, которые могли повлиять на экологическую систему. Также зафрахтованные в интересах Минобороны РФ корабли не участвовали в перевозках крупных партий нефтепродуктов.

Власти Камчатки показали "совершенно чистый" Халактырский пляж.

Видео: Instagram / kristy_rozenberg