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Тихоокеанский флот опроверг перевозку топлива у берегов Камчатки
Сегодня, 14:16
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lesjasap

Тихоокеанский флот опроверг перевозку топлива у берегов Камчатки

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В ВВО рассказали, что действия Минобороны не могли повлиять на ухудшение экологической обстановки в регионе.

Тихоокеанский флот опроверг перевозку топлива у берегов Камчатки. Об этом рассказали представители пресс-службы Восточного военного округа. Чиновники отметили, что ТОФ не имеет никакого отношения к загрязнению воды около Халактырского пляжа, которое привело к массовой гибели морских животных.

Информация, распространяемая представителями зарубежных организаций о возможной причастности Тихоокеанского флота к загрязнению океанической воды в районе Халактырского пляжа в 30 километрах от города Петропавловск-Камчатский, не соответствует действительности

пресс-служба ВВО

Военные подчеркнули, что в последнее время в регионе ( на полигоне Радыгино и акватории Авачинского залива) не проводились крупные учения, которые могли повлиять на экологическую систему. Также зафрахтованные в интересах Минобороны РФ корабли не участвовали в перевозках крупных партий нефтепродуктов. 

Власти Камчатки показали "совершенно чистый" Халактырский пляж.

Видео: Instagram / kristy_rozenberg

Теги: камчатка, тихоокеанский флот, топливо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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