Минприроды региона показала в соцсетях чистый пляж после уборки.

Власти Камчатки показали "совершенно чистый" Халактырский пляж. Ролик появился в Instagram-аккаунте министерства природы по региону.

Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка "Налычево" посмотрели прибрежную зону ООПТ — ничего аномального не зафиксировано заявление чиновников

В комментариях к посту местные жители заявили, что на кадрах заметны характерные полосы, которые могли остаться на территории после проведенной уборки. Активисты отметили, что следы оставила специальная техника, которая убирала пляж.

На Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег.

Фото и видео: Instagram/minprir_kamchatka

