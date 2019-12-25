СМИ: вертолет обнаружил обломки пропавшего на Камчатке Ан-26

Возможно, самолет врезался в скалу

Обломки пропавшего самолета Ан-26 обнаружены с вертолета у берега примерно в четырех километрах от поселка Палана. Об этом информирует Telegram-канал Life Shot.

Официальное подтверждение этой информации отсутствует.

По предварительным данным, выживших в авиакатастрофе нет.

Сообщается, что воздушное судно было обнаружено за сопкой. Согласно имеющимся данным, самолет мог врезаться в скалу. В настоящее время экстренные службы решают, как добраться до места крушения.

Напомним, ранее Росавиация рассказала о том, что самолет заходил на посадку в сложных метеорологических условиях. Фиксировался сильный туман и облачность. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного судна. Причиной инцидента с самолетом Ан-26 на Камчатке могла стать ошибка пилотирования.

Связь с экипажем самолета пропала в районе 10 километров от посёлка Палана. Он совершал рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту находилось 28 человек, в том числе шесть членов экипажа и один ребенок. Самолет не вышел на связь в десяти километрах от места назначения при заходе на посадку.

Фото: Piter.tv