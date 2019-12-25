Есть данные об одной жертве и двух раненых.

СМИ: в кафе в Бейруте взорвался баллон с газом. Об этом рассказали представители портала Lebanon 24 со ссылкой на руководителя Ливанского общества Красного Креста Джорджа Кеттане. Чиновник отметил, что трагедия зафиксирована утром 10 октября в христианском квартале Ашрафия около площади Сассин. На данный момент известно об одном погибшем и как минимум двух пострадавших. Последние госпитализированы с многочисленными ранениями.

Сейчас полиция устанавливает причины взрыва. Изучается версия преднамеренной диверсии. Сразу после взрыва последовал пожар. В подвале пострадавшего здания, в котором находился резервуар с газом, работал электрогенератор. Устройство подавало свет в квартиры, когда городская сеть была отключена.

Премьер-министр Ливана ушел в отставку.

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