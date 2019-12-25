Мустафа Адиб отказался формировать новое правительство.

Премьер-министр Ливана ушел в отставку. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала Al Arabiya со ссылкой на заявление политика после его встречи с президентом страны Мишелем Ауном. Мустафа Адиб считает, что ему не следует участвовать в формировании нового ливанского правительства.

Я приношу свои извинения...за то, что политические блоки нарушили то согласие, к которому я стремился ради формирования кабинета. Они не отошли от политизации процесса Мустафа Адиб, премьер-министр Ливана

Чиновник указал на необходимость реализации тех инициатив, которые Ливану предложила Франция относительно стабилизации обстановки внутри страны. Адиб уверен, что правительству следует продолжать держать курс по урегулированию возникшего политического кризиса. Это поможет "спасти Ливан".

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