Президент Ливана исключил международное расследование взрыва в Бейруте

Местной полиции уже помогают следователи из Франции и США.

Президент Ливана Мишель Аун исключил международное расследование взрыва в Бейруте. Он выступил против создания международной комиссии по расследованию взрыва в порту Бейрута. Однако он допустил участие иностранных следователей в расследовании.

Аун отметил, что не собирается уходить в отставку из-за взрыва.

Наша конституция требует, чтобы наша судебная система сама расследовала внутренние проблемы. Мишель Аун, президент Ливана

По его словам, местной полиции уже помогают следователи из Франции и США. Сейчас, отметил президент, не исключили ни одну из версий причины произошедшего, но основной по-прежнему является несчастный случай. Так, сказал Аун, многие свидетели незадолго до взрыва слышали самолёты, хотя такие свидетели не вызывают у главы государства доверия.

Ранее Россия начала выводить спасателей и врачей из Ливана.

Видео: YT / Naga Wyspa