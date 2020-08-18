Президент Ливана исключил международное расследование взрыва в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун исключил международное расследование взрыва в Бейруте. Он выступил против создания международной комиссии по расследованию взрыва в порту Бейрута. Однако он допустил участие иностранных следователей в расследовании.
Аун отметил, что не собирается уходить в отставку из-за взрыва.
Наша конституция требует, чтобы наша судебная система сама расследовала внутренние проблемы.
Мишель Аун, президент Ливана
По его словам, местной полиции уже помогают следователи из Франции и США. Сейчас, отметил президент, не исключили ни одну из версий причины произошедшего, но основной по-прежнему является несчастный случай. Так, сказал Аун, многие свидетели незадолго до взрыва слышали самолёты, хотя такие свидетели не вызывают у главы государства доверия.
Ранее Россия начала выводить спасателей и врачей из Ливана.
Видео: YT / Naga Wyspa
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